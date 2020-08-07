Москва, , 10:13 — REGNUM Накануне нефтяные цены попытались продолжить рост, но не смогли повторно бросить вызов отметке $46 за баррель и в конечном итоге закрылись в символическом минусе. На утренних торгах 7 августа нефть марки Brent консолидируется немногим ниже уровня $45, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Несмотря на некоторое улучшение настроя игроков в последние дни, фьючерсы никак не могут полноценно развить импульс роста по причине сдерживающих факторов, которые носят фундаментальный характер. Прежде всего это опасения относительно восстановления спроса на энергию, которые усиливаются по мере поступления слабых экономических данных.

Локально негатива добавляет новость о том, что Саудовская Аравия решила снизить отпускные цены на свою нефть для Азии и Европы. Также не стоит забывать о том, что с начала этого месяца страны ОПЕК+ ослабили договоренности по сокращению добычи, а добросовестное выполнение условий сделки странами-нарушителями под вопросом.

В краткосрочной перспективе вряд ли стоит ожидать значимых изменений в текущей картине рынка нефти, где на первом плане по-прежнему стоит вопрос перспектив спроса, который будет и далее сдерживать рост цен до тех пор, пока эпидемия коронавируса не прекратится, а мировая экономика не начнет уверенно восстанавливаться.

На данном этапе главная задача Brent — остаться как можно ближе к отметке $45, чтобы продолжить попытки роста», — полагает эксперт.

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