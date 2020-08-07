Уфа, , 10:07 — REGNUM Современный молочный комплекс производительностью 8,4 тысячи тонн молока в год планируют построить в Башкирии. Об этом сообщил 6 августа на онлайн-совещании в формате «Инвестчас» председатель СПК «Октябрь» Альбирт Мусин, слова которого обнародовала пресс-служба республиканского правительства.

По словам инвестора, на предприятии разработана концепция развития кооператива до 2023 года, согласно которой в Чекмагушевском районе планируется создать современный молочный комплекс производительностью 8,4 тысячи тонн молока ежегодно.

Он отметил, что планируется построить коровники и телятник, доильный зал, а также хранилище для сена, комбикормовый завод и необходимую инженерную инфраструктуру. На эти цели планируется направить порядка 500 млн рублей.

По его словам, предприятие уже закупило некоторую сельхозтехнику и оборудование. Сейчас начались проектно-изыскательские работы и межевание земельного участка.

Отмечается, что муниципалитет будет содействовать отсыпке дороги к комплексу длиной в три км. Кроме этого, предприятие получит налоговые льготы, а часть затрат на оснащение нового комплекса и закупку племенного скота будет компенсирована.

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