Москва, , 09:50 — REGNUM Цены на золото толкает вверх подешевевший доллар, и такой пиковый рост может стать очередным пузырем на финансовом рынке, считает доцент кафедры экономической статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Об этом она заявила 7 августа корреспонденту ИА REGNUM.

«Рост цены золота связана с его привлекательностью в качестве резервного средства, тем более после сообщений из США о рекордном падении экономки, — сказала она. — Политика выхода из коронакризиса во многих передовых странах сводилась к денежной эмиссии, что и привело к спросу на драгоценные металлы. Цены на золото толкает вверх и подешевевший доллар. И такой пиковый рост может стать очередным пузырем на финансовом рынке».

При этом она подчеркнула, что динамика мировых цен на золото зависит скорее от политической ситуации в США, связанной с грядущими выборами, чем от торговых отношений США и КНР.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, доцент кафедры экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев заявил, что ослабление доллара автоматически приводит к тому, что начинает расти интерес к золоту как к резервному средству.

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