Москва, 7 августа 2020, 09:46 — REGNUM Ослабление доллара автоматически приводит к тому, что начинает расти интерес к золоту как к резервному средству, считает, доцент кафедры экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. Об этом он заявил 7 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя ситуацию с рекордным ростом цен на золото.
При этом, он подчеркнул, что в попытках присвоить золоту статус «резерва» некоторые страны готовы забыть о том, что для его хранения необходимы специальные хранилища, и о том, что оно не обеспечивает процентный доход.
Напомним, как сообщалось ранее, на мировых рынках дорожает не только золото, но и серебро. Стоимость унции серебра, уже достигла рекордного уровня в 26 долларов за унцию. С начала 2020 года серебро подорожало на 46%.
Читайте ранее в этом сюжете: Золото будет дорожать по мере усиления торговой войны между США и КНР?