Москва, , 09:46 — REGNUM Ослабление доллара автоматически приводит к тому, что начинает расти интерес к золоту как к резервному средству, считает, доцент кафедры экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. Об этом он заявил 7 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя ситуацию с рекордным ростом цен на золото.

«Так как цена золота определяется в долларах США, то ослабление доллара автоматически приводит к увеличению интереса к золоту. А ослаблению доллара в последнее время способствовало много факторов: монетарная политика большинства стран, политическая нестабильность, поиск резервного средства, угрозы лопнувших пузырей на фондовых рынках, разочарование в криптовалюте», — сказал Тимофеев.

При этом, он подчеркнул, что в попытках присвоить золоту статус «резерва» некоторые страны готовы забыть о том, что для его хранения необходимы специальные хранилища, и о том, что оно не обеспечивает процентный доход.

Напомним, как сообщалось ранее, на мировых рынках дорожает не только золото, но и серебро. Стоимость унции серебра, уже достигла рекордного уровня в 26 долларов за унцию. С начала 2020 года серебро подорожало на 46%.

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