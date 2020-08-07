Екатеринбург, , 09:58 — REGNUM Уральское таможенное управление отдало в федеральный бюджет 36 млрд рублей с начала 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе структуры.

80% суммы (29 млрд рублей) пришлось на НДС, уточняют в ведомстве. А ввозные пошлины помогли увеличить перечисляемую сумму на 6,3 млрд рублей.

Большинство платежей (более 93%, 34 млн рублей) администрировались Уральской электронной таможней. В структуре отмечают, что активность бизнеса выросла. В июле 2020 года платежи составили 6 млрд рублей, что превысило показатель марта 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, уральские таможенники с начала 2019 года перечислили в казну 55 млрд рублей.

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