Вашингтон, , 09:40 — REGNUM Китайские компании, акции которых торгуются на американских фондовых биржах, могут обязать передавать американским финансовым регуляторам документы внутреннего финансового аудита, которые ранее были недоступны властям США. Об этом со ссылкой на источники в министерстве финансов и комиссии по ценным бумагам и биржам США сообщает газета The Wall Street Journal.

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Такие требования аудита содержатся в плане, разработанном администрацией США. Отмечается, что если Китай их не примет, ему придется отказаться от торговли акциями на американских биржах.

Пока американские регуляторы не имеют доступа к осуществлению подобных проверок по отношению к компаниям из Китая. В КНР действует законодательство, не позволяющее компаниям и гражданам предоставлять финансовую информацию иностранным надзорным органам без разрешения рыночных регуляторов в самом Китае.

Отмечается, что на принятие новых правил аудита китайским компаниям даётся три года. Исполнить требования они должны к 2022 году. При этом компании, которые пока только строят планы выйти на IPO на биржах США, смогут сделать это лишь при условии допуска американских аудиторов к их отчетности.