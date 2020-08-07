Москва, , 09:36 — REGNUM Предложение об освобождении граждан РФ, которые продали и купили жилье экономкласса, от подоходного налога очень хорошо сочетается с другими введенными мерами поддержки спроса на жилье. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 августа заявил директор отдела консультации по недвижимости компании «Эрнст энд Янг» Илья Сухарников.

«Самое главное, чтобы девелоперы, со своей стороны, смогли обеспечить удовлетворение этого спроса и не допустили роста цен на квартиры, которые будут подпадать под льготные программы, — сказал Сухарников. — Есть надежда на то, что в середине прошлого года, когда планировался переход на эскроу, многие застройщики расширяли портфели своих проектов, планируя завершить их по старым правилам в рамках переходного периода. В случае если спрос действительно будет устойчиво расти, компании смогут достаточно быстро предложить рынку дополнительные объемы квартир».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее ОНФ выступил с предложением, согласно которому жителей России, которые в 2020 году продали недвижимость экономкласса и приобрели или в течение года с момента продажи приобретут новое жилье с использованием льготных госпрограмм, нужно освободить от уплаты подоходного налога.

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