Москва, 7 августа 2020, 09:36 — REGNUM Предложение об освобождении граждан РФ, которые продали и купили жилье экономкласса, от подоходного налога очень хорошо сочетается с другими введенными мерами поддержки спроса на жилье. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 августа заявил директор отдела консультации по недвижимости компании «Эрнст энд Янг» Илья Сухарников.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее ОНФ выступил с предложением, согласно которому жителей России, которые в 2020 году продали недвижимость экономкласса и приобрели или в течение года с момента продажи приобретут новое жилье с использованием льготных госпрограмм, нужно освободить от уплаты подоходного налога.
Читайте ранее в этом сюжете: В РФ ждут серьезного роста спроса на первичное жилье