Москва, , 09:35 — REGNUM На российском рынке первичного жилья сформируется беспрецедентный комплекс стимулирующих мер, считает директор отдела консультации по недвижимости компании «Эрнст энд Янг» Илья Сухарников. Об этом он заявил 7 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя предложение освободить жителей России, которые в 2020 году продали недвижимость экономкласса и приобрели или в течение года с момента продажи приобретут новое жилье с использованием льготных госпрограмм, от уплаты подоходного налога.

«Это предложение очень хорошо сочетается с другими введенными мерами поддержки спроса на жилье, — сказал Сухарников. — Получается, что на достаточно ограниченный период времени (до истечения срока действия льготных программ) на рынке первичного жилья сформируется беспрецедентный комплекс стимулирующих мер, который, вместе со снижением размера первоначального взноса и ставок по льготной ипотеке, минимизирует финансовые расходы покупателей квартир».

Как пояснил эксперт, есть все основания полагать, что благодаря этим мерам спрос на первичное жилье существенно вырастет, и объемы сделок во втором полугодии 2020 года сохранят положительную динамику.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Владимир Гамза заявил, что отмена подоходного налога для граждан РФ, которые в 2020 году продали недвижимость экономкласса и приобрели или в течение года с момента продажи приобретут новое жилье с использованием льготных госпрограмм, даст положительный эффект.

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