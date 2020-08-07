Москва, , 09:21 — REGNUM Министерство финансов России выступило против досрочного снятия моратория на зарубежные поставки топлива, пишет 7 августа «Коммерсант» со ссылкой на источники в отрасли.

По информации газеты, в министерстве опасаются конкуренции со стороны белорусского топлива. Кроме того, отмена моратория может привести к снижению нефтепереработки внутри страны, что приведет к уменьшению налоговых поступлений.

Как сообщало ИА REGNUM, временный запрет на импорт зарубежного топлива был введен в России с 2 июня. Ограничения продолжат действовать до 1 октября 2020 года.

Временный запрет введен в целях обеспечения энергетической безопасности и стабилизации ситуации на внутреннем рынке России.

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