Барнаул, , 09:20 — REGNUM В январе-июне 2020 года строительных работ в Алтайском крае выполнено на 25 250,8 млн рублей, или 123,1% к уровню аналогичного периода 2019 года. Среди регионов СФО по объему работ по виду экономической деятельности «Строительство» край занял седьмое место. Такие данные приводит Алтайкрайстат.

Также известно, что в 2019 году в Алтайском крае действовало 3609 строительных организаций. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» составил 59 052,1 млн рублей, что превышает показатель предыдущего года на 3,4%.

Среднесписочная численность работников строительных организаций (без внешних совместителей и работников несписочного состава) в 2019 году составила 14,7 тыс. чел. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата — 24,1 тыс. руб., или 114,1% к 2018 году. В 2019 году на территории края без учета жилых домов, возведенных на дачных участках, построено более 11 тыс. новых квартир общей площадью 757,4 тыс. кв. метров. Это на 28,7 тыс. кв. метров меньше, чем годом ранее.

Активно ведут строительство и индивидуальные застройщики региона. В 2019 году за счет собственных и заемных средств построено и введено в действие 332,3 тыс. кв. метров жилых домов, что на 7,9% больше уровня прошлого года (за январь-июнь 2020 года — 117,4 тыс. кв. метров, или 82,1%). Средняя стоимость строительства 1 кв. метра общей площади многоквартирных домов в первом полугодии 2020 года составила 42,3 тыс. рублей. В расчете стоимости не учитывались индивидуальные жилые дома, пристройки, надстройки и встроенные помещения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Алтайкрайстат известил о том, что в январе — июне 2020 года на территории края предприятиями, организациями и индивидуальными застройщиками построены 3723 новые квартиры общей площадью 264,1 тыс. кв. метров, что на 16,2% меньше января — июня 2019 года.

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