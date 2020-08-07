Челябинск, , 09:00 — REGNUM В Челябинске власти решили продать целый жилой квартал. Новому владельцу предстоит провести реновацию, пишут СМИ.

Договор будет заключён на развитие уже застроенной территории площадью почти 11 га. 22 барака находятся в Ленинском районе в квадрате Копейского шоссе и улиц Уральская, Обуховская и Туркестанская. Ветхое жильё будет снесено, а их жильцы расселены. Причём сделать это покупатель должен будет за свой счёт.

Затем будет начато строительство новых домов. Покупателя участка определят по конкурсу.