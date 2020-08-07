Москва, , 08:50 — REGNUM По итогам июля 2020 года самой популярной моделью в сегменте SUV (кроссоверы и внедорожники) на российском авторынке стал компактный кроссовер Hyundai Creta. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

По данным АЕБ, в прошлом месяце дилерам в России удалось продать 7122 единицы Hyundai Creta. Таким образом, за год реализация этих авто выросла почти на треть (+32%).

На втором месте разместилась корейская модель Kia Sportage. За июль российские автолюбители приобрели 3750 таких авто. Это на 5% больше, чем год назад. Тройку лидеров замыкает «немец» — Volkswagen Tiguan. Это авто было куплено в количестве 3336 экземпляров. Здесь прирост продаж составил 18%.

На четвёртом и пятом местах рейтинга разместились соответственно Toyota RAV4 (3311 ед.; — 1%) и Renault Duster (2916 ед.; +8%).

Напомним, в июле текущего года российские дилеры Hyundai в РФ продали 14 319 машин, что на 3% больше, чем в июле год назад.

Читайте также: Названы самые покупаемые новые авто в Москве