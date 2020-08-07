Красноярск, , 08:47 — REGNUM Красноярский край переходит ко второму этапу ослабления «коронавирусных» ограничений, сообщили ИА REGNUM 7 августа в правительстве региона.

Соответствующее решение губернатор Александр Усс принял на основании рекомендаций Роспотребнадзора. Ко второму этапу регион переходит с 10 августа.

Возобновится работа школ, детсадов, техникумов, колледжей, кружков и секций. Смогут начать работать организации розничной торговли непродовольственными товарами. При этом они должны иметь отдельный наружный вход и площадь торгового зала до 800 кв. м. Посетители в торговом зале должны находиться из расчёта один человек на 4 кв. м.

Возобновят работу библиотеки и музеи. Откроются сауны, бани, фитнес-центры, бассейны, спортзалы и другие объекты физкультуры и спорта. Однако должны соблюдаться определённые условия. Например, групповые занятия смогут одновременно посещать не более 20 человек. Полная загрузка клубов должна быть не более 50% от единовременной пропускной способности.

Воспитанники спортшкол и спортивных академий смогут приступить к тренировкам. Разрешаются официальные спортивные соревнования без присутствия зрителей.

При этом в крае по-прежнему будет контролироваться соблюдение масочного режима и дистанцирования. Режим ограничительных мер для отдельных организаций продлевается до 6 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 6 августа в Красноярском крае выявлено 13 936 носителей коронавируса.

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