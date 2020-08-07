Москва, , 08:29 — REGNUM В Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) началось расселение первых 13 домов по программе реновации, сообщили в Стройкомплексе.

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В Новые дома переедут 575 человек из 217 семей, проживающих в поселках Шишкин Лес и Армейский. Полностью расселение должно завершиться к марту 2021 года.

По словам заммэра Владимира Ефимова, всего по реновации в Новой Москве расселят 251 дом. Новые квартиры получат более 8,4 тыс. семей — 22,1 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) начнётся строительство нового водовода протяженностью 15 км.

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