Чебоксары, , 08:27 — REGNUM В столице Чувашии планируют внести в план приватизации АО «Городское управление капитального строительства». Соответствующий проект решения разработало горкомимущество и внесло на рассмотрение депутатского корпуса, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно пояснительной записке, в 2020 году «дополнительно предлагается приватизировать» в 2020 году 100% акций АО «Городское управление капитального строительства», находящихся в муниципальной собственности.

«Путем их продажи на торгах, а именно: уставной капитал общества составляет 57 928 000 рублей, номинальная стоимость акции 1000 рублей», — говорится, в частности, в документе.

Основные виды деятельности общества — производство и контроль общестроительных работ; контроль за работами в области водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции и электроснабжения; работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта. Также общество занимается другими видами строительно-архитектурных и дорожных работ.

Всего в Чебоксарах в 2020 году планируется приватизация 29 муниципальных объектов недвижимости общей площадью 6 035 кв. метров.