Петропавловск-Камчатский, , 08:24 — REGNUM Власти Камчатки просят правительство РФ сохранить действующее выравнивание тарифов на электроэнергию до среднероссийского уровня для регионов Дальнего Востока, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.

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Программу выравнивания тарифов просят сохранить до 2028 года.

«Без этой программы большинство наших предприятий платили бы сегодня за электроэнергию по себестоимости ее производства, а это порядка 15 рублей за киловатт час», — сказал врио заместителя председателя правительства Камчатского края Дмитрий Коростелев.

Сейчас предприятия Камчатки платят за электричество 6,78 рублей за киловатт час.

Предприятия аграрного сектора Камчатки получают региональную компенсацию на электроэнергию в сумме 300 млн рублей ежегодно. Для населения региона тариф на электроэнергию заморожен с 2016 года и составляет 4,68 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, дальневосточные авиакомпании покупают топливо в два раза дороже остальных российских перевозчиков. Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев распорядился в двухнедельный срок представить предложения по снижению стоимости авиационного керосина в регионе.