Москва, , 08:16 — REGNUM Баррель нефти марки Brent 6 августа по итогам дня подешевел на 0,20%, до $45,10. Цена провела день в узком диапазоне, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Покупатели рады двинуться к уровню 50 долларов, но по-прежнему опасаются снижения спроса на топливо на мировом рынке и ждут подтверждающих сигналов о восстановлении экономик.

Переговоры в Конгрессе США по программе помощи экономике затянулись. Ожидается, что законодатели смогут договориться о новой программе помощи экономике на этой неделе.

Сегодня, 7 августа, цена на Brent снизилась до $44,93 (-0,37%). Участники рынка ожидают выхода отчета по рынку труда в США за июль (Non-Farm Payrolls).

Если рынок труда покажет рост новых рабочих мест больше 2,0 млн, то доллар США и нефтяной рынок получат временную поддержку. При показателе ниже 1,5 млн человек нефть способна cкорректироваться до $43,50.

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