Пекин, , 08:13 — REGNUM Объем внешней торговли в Китае вырос на 6,5% в годовом исчислении за июль, сообщает 7 августа агентство Синьхуа.

По данным Главного управления таможни КНР, экспорт и импорт Китая выросли на 10,4% и 1,6% соответственно. Объем внешней торговли доситг 2,93 трлн юаней (около $422,14 млрд) в июле. Положительное сальдо торгового баланса составило 442,24 млрд юаней.

За прошедшие семь месяцев года объем внешней торговли Китая товарами упал на 1,7% в годовом исчислении до 17,16 трлн юаней, что на 1,5 процентных пункта медленнее, чем за первое полугодие.