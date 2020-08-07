Архангельск, , 08:08 — REGNUM Архангельский арбитраж принял к производству банкротный иск, поданный к заводу «Аскона», который занимается утилизацией военных судов Минобороны России. Судьбу предприятия, попавшего в медиаповестку после ЧП со списанным эсминцем, решат 25 августа 2020 года. В этот день рассмотрят обоснованность претензий кредитора о несостоятельности предприятия, передаёт ИА REGNUM.

В качестве управляющего для ответчика предложен участник ассоциации «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» Сергей Огородников. В течение десяти дней с момента получения определения завод должен пояснить причины своей неплатежеспособности суду, а также в случае, если долг перед истцом погашен, предоставить соответствующие документы.

Напомним, истцом выступает компания из Мурманской области — «Гидротехплюс», заявившая претензии на 6,4 млн рублей.

АО «Металло-перерабатывающий завод «Аскона» является исполнителем как минимум по восьми контрактам Министерства обороны России. Все они касаются утилизации списанных боевых кораблей. В их числе — подводные лодки, эсминцы. Один из них в июле 2020 года лёг на дно залива в Приморском крае.

Попытка обанкротить предприятие делается не в первый раз. Ранее претензии имел ростовский бизнесмен, но долг перед ним был погашен.

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