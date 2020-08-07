Ульяновск, , 07:59 — REGNUM В Ульяновской области планируется взять два коммерческих кредита. Соответствующие извещения о проведении электронного аукциона опубликованы на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Заказчик является министерство финансов Ульяновской области. В обоих случаях речь идёт об услугах по предоставлению кредита. Начальная (максимальная) цена одного из контрактов определена в размере 157 500 000 рублей, другого — 105 000 000 рублей. Данные средства предусмотрены в областном бюджете.

Согласно проектам контрактов, «кредитор обязуется оказать услуги по предоставлению кредита в размере 1 000 000 000 рублей», а «сумма средств, получаемая заказчиком, определяется согласно заявки, — в пределах от 10 000 000 до 1 000 000 000 рублей».

В одном из контрактов предусмотрен трёхлетний график исполнения (2020−2023 годы), в другом — двухлетний (2020−2022 годы).