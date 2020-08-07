Анадырь, , 07:46 — REGNUM Власти Чукотки объявили о начале приёма заявок на получение субсидии для заготовки и переработки дикоросов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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Субсидия предоставляется на возмещение затрат, связанных с закупкой у населения дикорастущих пищевых продуктов, а также на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования для их хранения и переработки.

Те, кто закупает у населения грибы и ягоды, могут получить выплату за каждый приобретенный кг в размере 250 рублей. Деньги выделяются только тем, кто в дальнейшем будет реализовывать ягоды и грибы предприятиям общепита, перерабатывающей промышленности, учреждениям здравоохранения и образования.

По второму направлению субсидирования можно возместить до 95% затрат, связанных с приобретением и доставкой оборудования для хранения и переработки дикоросов.

В 2019 году у жителей Чукотки было закуплено более 4 тонн ягод и грибов. Субсидии в более чем один млн рублей получили три организации и один предприниматель. В этом году предполагается такая же сумма компенсаций.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тынде Амурской области власти готовы оказать помощь предпринимателям, которые наладят шоковую заморозку дикоросов.