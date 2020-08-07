Пекин, , 07:25 — REGNUM Крупнейший китайский производитель микрочипов Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) сообщил о том, что выручка с продаж за второй квартал года достигла рекордной отметки в $938,5 млн, сообщает 6 августа агентство Синьхуа.

Выручка выросла на 3,7% в квартальном исчислении и на 18,7% в годовом исчислении. Валовая прибыль в период с апреля по июнь взлетела на 64,5% в годовом исчислении, до $248,6 млн или на 6,4% в квартальном исчислении.

Компания ожидает дальнейшего роста выручки с продаж в третьем квартале, при этом рост относительно второго квартала текущего года должен составит от 1 до 3%. Ожидается, что валовая прибыль в третьем квартале составит от 19 до 21% в квартальном исчислении.

SMIC, являющийся ведущим производителем полупроводников в Китае, был 16 июля включен в список Национального совета по научно-техническим инновациям Nasdaq, известного как STAR Market.