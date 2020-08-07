Москва, 7 августа 2020, 07:18 — REGNUM Арбитраж Москвы 27 августа 2020 года планирует рассмотреть иск «Ак Барс Банка» к «Российскому банку поддержки малого и среднего предпринимательства», который был создан распоряжением правительства РФ. С ответчика пытаются взыскать 14 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.
Иск от «Ак Барса» поступил 13 июля 2020 года. 17 июля его принял к производству судья Гусенков. Сума претензий — 14 220 897,39 рубля. Подробности пока не сообщаются.
Напомним, банк «Ак Барс» был основан в Татарии в 1993 году. На сегодня имеет более 200 офисов в регионах России. Крупными акционерами являются некоммерческая организация «Государственный жилищный фонд при президенте РТ» (доля — 20,4%), минземимущество РТ — 19,7%, АО «Связьинвестнефтехим» — 13,6%.
С 2016 года 100% акций АО «МСП Банк» принадлежат АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».