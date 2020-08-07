Владивосток, , 07:21 — REGNUM В первом полугодии 2020 года Приморье улучшило показатели 2019 года в большинстве сельскохозяйственных отраслей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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С января по июль произведено мяса в живом весе на 11,1 тыс. центнеров больше, чем за соответствующий период 2019 года. Также выросло производство молока (+13,1 тыс. центнеров) и яиц (+17,5 млн штук).

Всего в Приморье на 1 июля насчитывалось 63,2 тыс. голов крупного рогатого скота, из них 30,5 тыс. коров, 141,2 тыс. свиней, 29,8 тыс. овец и коз, почти 1,9 млн птицы. По крупному рогатому скоту, свиньям и птице зафиксирован рост поголовья, по коровам, овцам и козам — снижение.

Отмечается рост производства молока по сравнению с январем — июнем 2019 года на 18,8 тыс. центнеров, мяса — на 12,4 тыс. центнеров, яиц — на 18,2 млн штук.

В общем объёме производства мяса сократилась доля мяса крупного рогатого скота и свиней, увеличилась — птицы.

В этом году продано больше сельхозпродукции, чем в прошлом: около 1,2 млн центнеров зерновых культур, 733,2 тыс. — сои, 13,2 тыс. — картофеля, 16,2 тыс. центнеров овощей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии для достижений устойчивой продовольственной безопасности ведется строительство новых животноводческих объектов. В течение 2020−2021 годов в республике запланировано построить 31 новый высокотехнологичный молочный комплекс на 30 тысяч голов.