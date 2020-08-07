Токио, , 07:00 — REGNUM Председатель правления японского автомобильного концерна Mitsubishi Motors Осаму Масуко ушёл в отставку. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба концерна.

Как следует из опубликованного заявления, причиной отставки 72-летнего Масуко является состояние здоровья. После отставки он продолжит свою деятельность в Mitsubishi Motors в статусе специального советника компании.

Обязанности председателя правления временно возьмёт на себя исполнительный директор концерна Такао Като.

Напомним, Mitsubishi Motors в 2016 году вошёл в альянс Nissan-Renault с целью увеличения продаж на мировом рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года альянс Renault, Nissan и Mitsubishi представил новую стратегию, «направленную на повышение конкурентоспособности». Было объявлено, что к 2025 году партнёры по альянсу будут совместно разрабатывать и производить «почти 50%» своих моделей для повышения рентабельности.

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