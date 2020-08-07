Пекин, , 06:48 — REGNUM Один из ведущих китайских производителей электромобилей компания BYD сообщила, что продажи электромобилей упали за первые семь месяцев года, сообщает 6 августа агентство Синьхуа.

Компания продала в общей сложности 75 777 электромобилей в период с января по июль текущего года, что на 53,29% ниже, чем за аналогичный период годом ранее. Только за июль было продано 15 100 электромобилей против 16 567 единиц за аналогичный месяц 2019 года.

Несмотря на падение продаж в секторе электромобилей, продажи бензиновых автомобилей компании восстановились — за первые семь месяцев производитель продал 114 233 бензиновых автомобиля, что на 17,96% выше, чем за аналогичный период годом ранее.

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