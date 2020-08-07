Пекин, , 06:44 — REGNUM Китайский автопроизводитель Geely Automobile Holdings Limited отчитался о росте в годовом исчислении продаж автомобилей за июль, сообщает 6 августа агентство Синьхуа.

Компания продала 105 218 единиц автомобилей за прошлый месяц, сто на 15% выше в годовом исчислении. Из общего числа проданных машин, 6401 пришлось на электромобили.

За первые семь месяцев года компания продала 635 тыс. единиц автомобилей, что на 14% ниже, чем за аналогичный период годом ранее. Таким образом, на данным момент компания выполнила план продаж лишь на 45%.

Как сообщало ИА REGNUM, шанхайский автопроизводитель SAIC Motor также сообщил о росте продаж автомобилей за июль. В частности, продажи выросли на 4%, а производство — на 23%.

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