Вашингтон, , 06:39 — REGNUM Указ, предписывающий ведомствам США закупать некоторые виды лекарств только у американских производителей, подписал глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом он заявил в ходе своего выступления на заводе компании Whirlpool в штате Огайо.

По словам американского лидера, речь идет о «базовых лекарствах». Кроме того, документ предполагает снятие «ненужных законодательных ограничений» для местных производителей.

Президент считает, что данный шаг позволит американским фармкомпаниям конкурировать на мировом рынке лекарств. Кроме того, Трапм подчеркнул, что это должно способствовать независимости США от зарубежных поставщиков, которые могут отказать в продаже медикаментов.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля Дональд Трамп подписал указ, который призван снизить стоимость на медицинские препараты внутри США благодаря устранению некоторых «посредников».

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп подписал указ о снижении стоимости медикаментов в США