Шанхай, Китай, , 06:39 — REGNUM Один из крупнейших китайских автопроизводителей компания SAIC Motor Corporation Limited сообщила о росте продаж автомобилей за июль, сообщает 6 августа агентство Синьхуа.

Шанхайская компания произвела 474 581 автомобиль в прошлом месяцев, что на 23% выше, чем за аналогичный месяц годом ранее. Продажи автомобилей в июле выросли на 4% в годовом исчислении до 457 558 единиц.

В период с января по июль компания SAIC Motor произвела 2,47 млн единиц автомобилей, что на 23,92% ниже, чем за аналогичный период годом ранее, при этом продажи автомобилей за тот же период упали на 25,77% в годовом исчислении до 2,51 млн единиц.

Акции компании прибавили 0,44%, приблизившись к отметке 18,27 юаня (около $2,63) за единицу по данным на 6 августа.