Пекин, , 05:37 — REGNUM На материковой части Китая за сутки выявлено 10 новых «импортных» случаев COVID-19, сообщает 7 августа агентство Синьхуа.

К «импортным» случая причисляются те, что выявлены у прибывших в Китай из-за рубежа во время карантина вне зависимости от национальности. Из них семь случаев пришлось на Шанхай, еще по одному — на провинции Цзянсу, Сычуань и Ляонин.

Среди 2120 «импортных» случаев, зарегистрированных в Китае за все время эпидемии, 2014 были выписаны из больниц по выздоровлению, еще 106 человек продолжают оставаться госпитализированными, из которых один — в тяжелом состоянии. Смертей нет.