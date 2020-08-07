Оттава, , 04:06 — REGNUM Правительство Канады намерено принять контрмеры в ответ на введение Соединенными Штатами пошлин в размере 10% на импорт канадского алюминия, сообщила заместитель главы правительства страны Христя Фриланд в официальном заявлении

«Объявление США 6 августа о введении тарифов на некоторую канадскую алюминиевую продукцию со ссылкой на соображения национальной безопасности является необоснованным и неприемлемым», — заявила она.

По словам Фриланд, импорт канадского алюминия в США не подрывает национальную безопасность Соединенных Штатов. В связи с действиями Вашингтона, Оттава намерена ввести ответные симметричные пошлины на американский импорт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил о возобновлении действий таможенных пошлин в размере 10% на импорт алюминия из Канады. Он подчеркнул, что Канада «использовала» Соединенные Штаты, чтобы навредить американской алюминиевой промышленности.

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