Барнаул, 7 августа 2020, 04:00 — REGNUM В арбитраж Алтайского края поступил банкротный иск от акционерного общества «Промысловое хозяйство «Предгорное», которое десять лет назад было учреждено территориальным управлением Росимущества в Алтайском крае и республике Алтай. Иск до 28 августа 2020 года из-за недочётов оставлен без движения, передаёт ИА REGNUM.
Иск поступил 31 июля, но из-за недостатков оставлен без движения.
Компания учреждена для охоты, отстрела и отлова диких животных в марте 2010 года в Бийске. Уставный капитал — 270 тыс. рублей. Директор с 2012 года — Александр Чайковский (учредитель и руководитель военно-патриотического клуба «Защитник»).