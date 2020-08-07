Барнаул, , 04:00 — REGNUM В арбитраж Алтайского края поступил банкротный иск от акционерного общества «Промысловое хозяйство «Предгорное», которое десять лет назад было учреждено территориальным управлением Росимущества в Алтайском крае и республике Алтай. Иск до 28 августа 2020 года из-за недочётов оставлен без движения, передаёт ИА REGNUM.

«Заявление мотивировано наличием неисполненных свыше трёх месяцев обязательств должника перед кредитором на сумму 813 692,75 рубля», — отмечается в материалах дела.

Иск поступил 31 июля, но из-за недостатков оставлен без движения.

Компания учреждена для охоты, отстрела и отлова диких животных в марте 2010 года в Бийске. Уставный капитал — 270 тыс. рублей. Директор с 2012 года — Александр Чайковский (учредитель и руководитель военно-патриотического клуба «Защитник»).