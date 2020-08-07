Тирана, , 06:49 — REGNUM Разрушительные землетрясения 2019 года и пандемия коронавируса в 2020 году привели к тому, что ВВП Албании в этом году составит, по прогнозам министерства финансов, 12,7 миллиардов евро. При этом в 2020 году ВВП составил 14,5 миллиарда евро. Таким образом, падение ВВП составит 1,8 миллиарда евро или 12%.

Как сообщает албанское новостное агентство TopChannel, к настоящему моменту Албания уже несколько месяцев находится в международной изоляции из-за тяжелой эпидемиологической ситуации.

По данным Евростата, только за первые три месяца 2020 года албанской экономике был нанесен ущерб в 400 миллионов евро, в то время как наиболее суровые ограничительные меры были приняты уже в следующие месяцы.

Напомним, в ночь с 25 на 26 ноября в Албании произошло самое сильное землетрясение за последние 40 лет. В результате землетрясения погиб 51 человек, свыше 5 тысяч человек остались без крова.

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