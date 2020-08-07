Тегеран, , 08:01 — REGNUM Стоимость иранской нефтехимической продукции достигнет 37 миллиардов долларов к следующим четырем годам после открытия ряда проектов, заявил министр нефти Биджан Зангане. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 6 августа.

Зангане сделал эти замечания на церемонии открытия трех крупнейших нефтехимических проектов, в которой принял участие президент Ирана Хасан Рухани в режиме видеоконференции.

После открытия еще 27 проектов с размером инвестиций 17 миллиардов долларов к концу следующего иранского года (20 марта 2022 года) стоимость нефтехимических проектов вырастет до 25 миллиардов долларов, сказал министр.

«До конца текущего года (20 марта 2021 года) будет запущено еще 13 проектов», — сказал министр, отметив, что открытие этих проектов прибавит 25 миллионов тонн к производственным мощностям нефтехимии страны.

Говоря о значимой роли, которую играют нефтехимические компании в стране, Зангане сказал, что нефтехимия занимает 25 процентов рынка капитала.