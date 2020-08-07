Тегеран, , 08:02 — REGNUM 6 августа заместитель министра дорог и городского развития Ирана заявил, что иранские порты подписали соглашения с 40 портами мира. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Исполнительный директор Ports and Maritime Organization (PMO) Мохаммад Растад сделал эти замечания и отметил: «Торговые порты — это важнейший критерий и показатель активизации экономики страны». Далее он сказал, что деятельность в иранских портах не прекращается ни на минуту, при этом предлагаются качественные услуги по погрузке и разгрузке входящих и исходящих судов.

«Исламская Республика Иран обладает большим потенциалом и возможностями в морском секторе, вопросу которого уделяется должное внимание на международной арене», — подчеркнул Растад.

Говоря о транспортном флоте страны, он заявил: «Морской транспортный флот Исламской Республики Иран считается одним из крупнейших флотов в мире, поэтому порты государства имеют пропускную способность около 250 миллионов тонн в год».

«Кроме того, Исламская Республика Иран считается одной из ключевых стран в Международной морской организации (ИМО)», — сказал исполнительный директор.