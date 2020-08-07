Тегеран, , 08:17 — REGNUM 6 августа президент Ирана Хасан Рухани заявил, что страна уже запустила четыре нефтехимических проекта, при этом на повестке дня стоит запуск в общей сложности 17 проектов до конца текущего иранского года (20 марта 2021 года). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

На видеоконференции, посвященной некоторым инфраструктурным планам в западном и южном Иране, Рухани отметил: «Действительно приятно, что страна смогла запустить три экономически важных проекта, которые помогут стране увеличить ненефтяные доходы, предоставить самообеспеченность и занятость».

Выразив удовлетворение тем, что эти проекты были реализованы иранскими наукоемкими предприятиями, он подчеркнул: «Мы становимся свидетелями колоссального развития нефтехимической продукции, объемы производства которой выросли вдвое».

Рухани сообщил, что 23 года назад доход страны от нефтехимической продукции составлял всего один миллиард долларов, позднее доход составил 11 миллиардов долларов. «При этом до конца текущего иранского года (20 марта 2021 года) доход удвоится», — отметил Иранский президент.