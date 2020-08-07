Тегеран, , 08:29 — REGNUM 6 августа глава министерства промышленности, рудников и торговли Ирана заявил, что страна стала экспортером оборудования для производства медицинских масок, тогда как в первые дни вспышки коронавирусной инфекции она была импортером. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хоссейн Модаррес-Хиабани рассказал журналистам IRNA, что приоритетом министерства на пути реализации лозунга (скачок производства) является использование новых мощностей. По его словам, используя такой способ, Иран достиг объёмов производства со 190 тысяч до 11 миллионов масок в день.

Он также подчеркнул, что некоторые швейные фабрики сменили свою продукцию и начали выпускать медицинские маски с целью оказания помощи соотечественникам и народам других государств.

Иран продолжает наращивать отечественное производство, поскольку Верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи подчеркнул важность этого вопроса, назвав новый иранский календарный год «скачком производства».