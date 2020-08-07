Вашингтон, , 02:33 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил о возобновлении действия таможенных пошлин в размере 10% на импорт в страну алюминия из Канады. Об этом он сказал 6 августа, во время выступления в штате Огайо.

«Ранее сегодня я подписал документ, который защищает американскую промышленность путём восстановления пошлин на канадский алюминий. Канада, как обычно, использовала нас», — сказал Трамп.

По его словам, алюминиевая промышленность в США была «разбита Канадой», которая поступает «нечестно», не ограничивая экспорт своего алюминия в Соединённые Штаты.

Как сообщало ИА REGNUM, США могут вернуть пошлину на импорт алюминия из Канады, если там не согласятся добровольно ограничить экспорт металла. Ожидалось, что пошлина в размере 10% может быть введена до 1 июля 2020 года вместе с вступлением в силу торгового соглашения Канады, Мексики и США (USMCA).

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