Турин, Италия, , 23:56 — REGNUM Правительство Италии на заседании в четверг, 6 августа, продлило запрет на увольнения работников (по любым причинам) до 15 ноября.

При этом, если ранее запрет распространялся на все предприятия, то теперь — только на те, которые пользуются «антикоронавирусными» фондами поддержки.

Компромиссным оказалась и дата: профсоюзы настаивали на продлении введенного весной запрета до конца года, в правительстве рассматривали возможность ограничить срок его действия октябрем 2020 года.

Запрет на увольнения был введен для поддержки работников в условиях начавшегося весной 2020 года экономического кризиса.