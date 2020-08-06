Москва, , 21:04 — REGNUM В России в августе ожидается дефляция на уровне 0,1−0,2%, а в годовом выражении инфляция составит 3,4−3,5%. Такой прогноз приводится в опубликованном 6 августа обзоре Минэкономразвития «Картина инфляции за июль 2020 года».

«По оценке Минэкономразвития, при сохранении относительно стабильной курсовой динамики, а также благоприятной ситуации на рынке плодоовощной продукции, в августе ожидается дефляция на уровне от — 0,2% до — 0,1% месяц к месяцу, что соответствует диапазону 3,4−3,5% год к году», — говорится в документе.

Как отметила директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования ведомства Екатерина Власова, увеличение годовых темпов роста цен «было связано преимущественно с восстановлением деловой активности в сфере услуг после снятия карантинных ограничений в значительном числе регионов, а также сезонными тенденциями на рынке плодоовощной продукции».

При этом динамика цен в других сегментах потребительского рынка оставалась стабильной, добавила она.

В Минэкономразвития также отметили, что вклад в рост тарифов на услуги в минувшем месяце внесла их плановая индексация с 1 июля.

«Вместе с тем в годовом выражении рост цен на коммунальные услуги населению составил 3,1% год к году, что ниже установленных предельных параметров (4%) вследствие неравномерной индексации отдельных коммунальных услуг в регионах», — говорится в обзоре.

Напомним, ранее сегодня в Росстате сообщили, что потребительские цены в июле выросли в среднем на 0,4% после роста на 0,2% в июне. Инфляция в годовом выражении ускорилась до 3,4% с 3,2% в июне.

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