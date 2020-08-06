Москва, , 21:03 — REGNUM Опрос партии «Единая Россия» продлится с 5 по 13 августа, сообщила председатель комиссии Президиума Генсовета «Единой России» по работе с обращениями граждан Жанна Одинцова. Опрос проходит на базе общественных приемных Председателя партии «Единая Россия» в регионах и в социальных сетях

«Единая Россия» готовит в осеннюю сессию изменения в законодательство о туризме. С точки зрения представителей партии при проработке поправок необходимо максимально широко учесть интересы всех сторон, мы запустили опрос, который поможет проанализировать текущее положение дел в отрасли, запросы и потребности людей в этой части, определить возможности для развития внутреннего туризма. Это поможет вывести отрасль на новый уровень», — отметила Жанна Одинцова.

Пройти опрос можно на официальных страницах партии в соцсетях. Участникам предлагают, в частности, ответить на вопросы о направлениях планируемого отдыха, компенсации за несостоявшиеся туры, проблемах российских курортов, а также предложить свои инициативы, которые могут быть учтены при работе над законопроектом.

Напомним, ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил о необходимости изменить законодательство, регламентирующее сферу туризма, переориентировав его под внутренние направления. Партия подготовила свои предложения по развитию туротрасли и направила их в Правительство. Кроме того, перед опросом прошла неделя приемов граждан, в которой приняли участие представители госорганов в сфере туризма, Ассоциации юристов России, Федерального агентства по туризму, Российского союза туриндустрии, Роспотребнадзора и Общенационального союза индустрии гостеприимства. Наиболее распространенные вопросы были связаны с возвратом денежных средств за туры, которые не состоялись в силу пандемии, внедрением новых мер поддержки для туроператоров, отельеров, рестораторов и других компаний в сфере туризма.