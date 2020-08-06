Бейрут, , 19:32 — REGNUM Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявил журналистам, что общие убытки от взрыва в порту могут составить до $15 млрд, 6 августа сообщает агентство Reuters.

Сразу после трагедии губернатор оценивал ущерб в пределах от трех до пяти миллионов долларов. Новая цифра оценивает ущерб более широко, в частности, включает убытки для бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа в порту Бейрута взорвалось 2750 тонн нитрата аммония. Взрыв уничтожил значительную часть порта, серьезные разрушения произошли во всех окружающих районах.

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