Москва, 6 августа 2020, 19:00 — REGNUM Доллар и евро в скором времени снова вернут себе роль основных активов, считает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко. Об этом он заявил 6 августа корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Екатерина Новикова объяснила, что инвесторы предпочитают вкладываться в покупку золота и таким образом переждать «непогоду» в мировой экономике.
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