Москва, 6 августа 2020, 18:59 — REGNUM Неопределенность поведения основных мировых валют связана с ожиданием второй волны пандемии коронавируса, считает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко. Об этом он заявил 6 августа корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Юрий Юденков заявил, что международная торговля ориентирована на доллар, и поскольку она упала, то потерял свои позиции и доллар.
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