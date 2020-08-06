Москва, , 18:59 — REGNUM Неопределенность поведения основных мировых валют связана с ожиданием второй волны пандемии коронавируса, считает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко. Об этом он заявил 6 августа корреспонденту ИА REGNUM.

«В настоящее время существует высокая неопределённость поведения основных мировых валют. Это связано с ожиданием возможного распространения второй волны пандемии. Экономика, а следовательно, и валюта какой страны может принять на себя наиболее ощутимое воздействие, сказать сейчас сложно, а значит, на «первые роли» выходит актив, никак не привязанный к экономике (и ее специфике) какой-либо из стран, — сказал эксперт. — В текущей ситуации это золото».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Юрий Юденков заявил, что международная торговля ориентирована на доллар, и поскольку она упала, то потерял свои позиции и доллар.

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