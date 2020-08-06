Пекин, , 18:32 — REGNUM В Китае заявили об уверенности в безусловном выполнении всех задач на текущий год в финансовой сфере, сообщает 6 августа Синьхуа со ссылкой на заявление министра финансов КНР Лю Куня.

По словам министра, его уверенность основана на стабильности развития экономики, которая является доминирующей тенденцией после окончания первой фазы эпидемии коронавируса. Экономика страны быстро восстанавливается, и Минфин готов прилагать усилия в стабилизации всех основных направлений финансовой политики. Таких направлений выделено шесть: занятость, финансовый сектор, внешняя торговля, внешние и внутренние инвестиции, рыночные ожидания.

Лю Кунь отметил, что со второго квартала текущего года в стране поднимается и восстанавливается производственный спрос, улучшаются основные экономические показатели.