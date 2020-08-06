Москва, , 18:29 — REGNUM Международная торговля ориентирована на доллар, и поскольку она упала, то потерял свои позиции и доллар, считает профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Юрий Юденков. Об этом он заявил 6 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о рекордном росте цен на золото.

Золото Szaaman

«Падают индексы производства, то есть темпы роста ВВП, и все страны начинают производить меньше продукции. Вся международная торговля ориентирована на доллар: поскольку она упала, то снизился и доллар. А взамен доллара есть только золото, поэтому все покупают золото. И хорошо, что наш Центральный банк вовремя накопил резерв в золоте», — считает Юденков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Екатерины Новиковой, золото не сможет заменить такие валюты, как доллар, евро, так как объемы мировой торговли за последние сто лет возросли в десятки раз, и реального золота просто не хватит на обслуживание всех торговых операций в мире.

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