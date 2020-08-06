Ижевск, , 17:52 — REGNUM Комиссия правительства Удмуртии одобрила заявку крупнейшего онлайн-ретейлера Wildberries на получение статуса резидента ТОСЭР (территории опережающего социально-экономического развития) Сарапул. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

В дальнейшем заявку должны согласовать в Минэкономразвития РФ.

Резидентам ТОСЭР обнуляется налог на прибыль в федеральный бюджет, в региональный бюджет отчисляется 5% в течение первых пяти лет с момента получения первой прибыли, далее ставка не будет превышать 10%. Также обнулению подлежат налоги на землю и имущество. Страховые взносы снижаются до 7,8% — в 4,5 раза.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне текущего года соглашение о строительстве крупного логистического комплекса в Сарапуле подписали глава республики Александр Бречалов и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук. Площадь нового комплекса составит около 50 тыс. кв метров, инвестиции в проект оцениваются на уровне 2,5 млрд рублей. Планируется, что на территории комплекса могут быть трудоустроены более 2,5 тыс. человек, ретейлер станет одним из крупнейших работодателей Сарапула.

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