Москва, 6 августа 2020, 17:46 — REGNUM Золото не сможет заменить такие валюты, как доллар, евро, так как объемы мировой торговли за последние сто лет возросли в десятки раз, и реального золота просто не хватит на обслуживание всех торговых операций в мире, считает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова. Об этом она заявила 6 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя рекордный рост мировых цен на золото.
А значит, как пояснила Новикова, котировки золота вырастут еще больше в цене.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Новиковой, сейчас инвесторы предпочитают покупать золото из-за продолжающейся «непогоды» в мировой экономике.
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