Тамбов, , 17:45 — REGNUM В Сосновском районе Тамбовской области сегодня, 6 августа, открылся элеватор агрофирмы «Жупиков». Губернатор Тамбовщины Александр Никитин, который принял участие в запуске объекта, охарактеризовал его как эталонный проект отрасли, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

В запуске нового элеватора принял участие губернатор Тамбовской области Александр Никитин Tambov.gov.ru

Новый элеватор стал третьим крупным предприятием, которое агрофирма построила в Сосновском районе. Здесь можно единовременно хранить до 52 тыс. зерна. Кроме того, процесс максимально автоматизирован, что позволило ускорить приемку зерна, за три минуты определять его качество в лаборатории и направлять на хранение, обеспечивая оптимальный климат в зернохранилищах.

Особое внимание уделено транспортному оборудованию, которое включает две производственные мощностью 200 тонн в час каждая, разделена на автодорожные и железнодорожные маршруты. Погрузка зерна в машины проводится в автоматическом режиме, чтобы не нарушать нормы веса автомобиля вместе с грузом.

«Этот эталонный проект элеваторной промышленности открывает хорошие возможности для сельхозпроизводителей не только Сосновского района, а также создает здоровую конкуренцию внутри отрасли», — подчеркнул губернатор Александр Никитин, отметив, что испытывает гордость, когда появляются «такие современные предприятия с высокопроизводительными местами».

«Зная, каких хороших результатов добивается агрофирма «Жупиков» в течение многих лет, считаю, что сегодня здесь появилась возможность для экспорта зерна», — выразил уверенность глава региона.

Новый элеватор Tambov.gov.ru

Александр Жупиков отметил, что сегодня на элеваторе хранится в основном зерно собственного производства, которое используется для нужд животноводства. В ближайших планах — трейдинг зерновых и масличных культур.

Региональные власти отмечают, что выращенное на тамбовской земле зерно пользуется большим спросом не только в России, но и за рубежом. В частности, его закупают Саудовская Аравия, Финляндия, Германия, Монголия, Египет, Израиль, Иран, Турция, Бангладеш, Йемен, Нигерия, Алжир.

Власти подчёркивают, что агрофирма «Жупиков» является одним из лидеров области по урожайности зерновых и зернобобовых культур (51 ц/га), в прошлом году валовый сбор зерна составил 107 тыс. тонн. Площадь пашни составляет 33 тыс. гектаров, здесь выращиваются зерновые, зернобобовые и технические культуры. В прошлые годы построены молочная ферма на 700 голов и картофелехранилище вместимостью 12 тыс. тонн. Общий объем инвестиций за последние пять лет достиг порядка 3 млрд рублей, строительство элеватора обошлось в 900 млн рублей.

Всего в Тамбовской области функционируют более 40 элеваторов и хлебоприемных предприятий общей мощностью свыше 5 млн тонн. Тамбовщина имеет профицит зерна. Ежегодно собранный урожай зерновых культур позволяет не только обеспечивать в полном объеме внутреннее потребление, но и вывозить за пределы области более 1,5 млн тонн зерна.