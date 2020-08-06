Москва, 6 августа 2020, 17:45 — REGNUM Инвесторы предпочитают вкладываться в покупку золота и таким образом переждать «непогоду» в мировой экономике, считает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова. Об этом она заявила 6 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что цены на золото в октябре 2020 года превысят 2000 долларов за унцию.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на нью-йоркской бирже Comex стоимость октябрьского фьючерса на золото поднималась до отметки $2000,25 за тройскую унцию.
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